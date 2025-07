Inter-Zoff: "Wer nicht bleiben will, kann gehen"

Hakan Calhanoglu steht noch bis 2027 bei Inter Mailand unter Vertrag. Seine Zeit in der italienischen Metropole könnte aber schon bald vorbei sein. Nach der bitteren 0:2-Pleite gegen Fluminense und dem damit einhergehenden Aus bei der Klub-WM hat sich Inter-Stürmer Lautaro Martínez offenbar klar gegen seinen Teamkollegen positioniert.

„Der Trainer hat uns einen starken Schub gegeben, auch wenn wir heute aus dem Wettbewerb ausgeschieden sind. Wir haben eine klare Botschaft: Wer bleiben will, muss bleiben, wer nicht bleiben will, soll gehen“, erklärte er nach der Partie: „Wir sind ein wichtiger Verein und müssen für wichtige Ziele kämpfen.“

Seine Antwort: „Ich sage das nur ganz allgemein. Es war eine lange und anstrengende Saison, die wir mit leeren Händen beendet haben. Das ist eine allgemeine Aussage. Um dort oben zu bleiben und um Titel zu kämpfen, müssen wir eifrig sein, wir müssen eine Mannschaft sein, wie wir es im Jahr des zweiten Scudetto waren. Wir müssen von da an wieder aufbauen“, so der Argentinier.

Die Nerazzurri hatten in der Meisterschaft der SSC Neapel den Vortritt lassen müssen, waren im Halbfinale des italienischen Pokals klar an Lokalrivale AC Mailand gescheitert und im Champions-League-Finale gegen Paris Saint-Germain untergegangen (0:5). Nun folgte das frühe Aus gegen Außenseiter Fluminense in Charlotte/North Carolina.