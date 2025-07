Wechsel-Hammer um Ederson bahnt sich an!

Bei Galatasaray Istanbul bahnt sich nach Leroy Sané der nächste spektakuläre Transfer an. Wie der türkische Sportjournalist und Transfer-Experte Yagız Sabuncuoglu berichtet, soll sich Man-City Keeper Ederson mit Gala auf einen Wechsel verständigt haben. Nun fehlt „nur” noch die Einigung der Klubs.

Der Marktwert des Brasilianers liegt laut transfermarkt.de bei 20 Millionen Euro. Da sein Vertrag bei Manchester City jedoch 2026 ausläuft und City dem verdienten Profi (acht Jahre im Klub) wohl keine Steine in den Weg legen will, dürfte die Ablöse nur noch bei rund zehn Millionen Euro liegen.

Bei einem Abgang der bisherigen Nummer eins würden City noch der deutsche Keeper Stefan Ortega und Marcus Bettinelli auf der Torhüter-Position zur Verfügung stehen. Es wird allerdings auch darüber spekuliert, dass City die Rückkaufoption in Höhe von 46 Millionen Euro bei James Trafford ziehen könnte. Der 22-Jährige wurde bei den Citizens ausgebildet und steht aktuell beim FC Burnley unter Vertrag.

Ederson würde in Istanbul zum Nachfolger von Vereinslegende Fernando Muslera werden. Der 39-Jährige hat den türkischen Rekordmeister in diesem Sommer nach 14 Jahren verlassen. Künftig wird er in Argentinien bei Estudiantes LP spielen.