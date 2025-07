Worüber bei Bayern hinter den Kulissen jetzt diskutiert wird

Die Situation zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart in der Causa Nick Woltemade bleibt heikel. In München diskutiert man jetzt auch kreative Wege.

Die Situation zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart in der Causa Nick Woltemade bleibt heikel. In München diskutiert man jetzt auch kreative Wege.

FC Bayern will bei Woltemade kreativ werden

Und: Für die sportlichen Ziele der Stuttgarter in der Zukunft braucht der VfB-Coach Woltemade in Bestform. Zwar gewann man in der vergangenen Saison den DFB-Pokal, doch im Schwabenland sind die Ansprüche mittlerweile gewachsen. Das Abschneiden in der Bundesliga macht niemanden glücklich.