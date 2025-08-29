Borussia Dortmund: Beier-Abgang? Kovac legt Veto ein

Maximilian Huber 29.08.2025 • 15:52 Uhr Borussia Dortmund plant weiterhin mit Maximilian Beier. Gerüchten über einen Verkauf des deutschen Stürmers nimmt Cheftrainer Niko Kovac den Wind aus den Segeln.

Niko Kovac hat den Spekulationen um Maximilian Beier, dass er Borussia Dortmund gen England verlassen könnte, den Wind aus den Segeln genommen.

„Über Gerüchte müssen wir hier nicht diskutieren. Maxi Beier ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“, machte Kovac auf der Spieltags-Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Union Berlin deutlich.

70 Millionen Euro für Beier?

In den vergangenen Tagen waren Gerüchte um einen vorzeitigen Abschied des deutschen Nationalspielers aufgekommen. Nach Bild-Informationen soll der englische Klub FC Brentford ein Angebot von rund 70 Millionen Euro vorbereiten und Beier nach England lotsen wollen. Auch Aston Villa gilt als Interessent an dem 22-Jährigen.

Von einem drohenden Abgang wollte Kovac jedenfalls nichts wissen. „Er ist ein großes deutsches Talent, welches wir als BVB verpflichten konnten. Maxi fühlt sich hier wohl und Maxi möchte hier auch gar nicht weg. Ich möchte auch gar nicht, dass er weggeht. Wir müssen nicht darüber diskutieren, was irgendwo geschrieben wird.“

