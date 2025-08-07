Bundesliga: VfB schnappt sich Kölner Talent

Newsticker
VfB schnappt sich Kölner Talent

Der VfB Stuttgart verstärkt seine zweite Mannschaft – vorerst für ein Jahr. Auch eine Perspektive auf die Profi-Mannschaft soll es geben.
Der VfB Stuttgart bastelt weiter an seiner kurz- und mittelfristigen Zukunft.

SPORT1-Informationen zufolge wird Mansour Ouro-Tagba vom 1. FC Köln für ein Jahr auf Leihbasis zu den Schwaben wechseln.

Die Stuttgarter sicherten sich zudem eine Kaufoption für den 20-Jährigen.

Ouro-Tagba ist in erster Linie für die zweite Mannschaft des VfB vorgesehen, soll sich aber durch gute Leistungen auch für höhere Aufgaben empfehlen können.

Reaktion auf Kastanaras-Verletzung

Der Klub reagiert damit vor allem auf die Knieverletzung von Thomas Kastanaras. Der 22-Jährige fällt aktuell noch einige Wochen aus.

Aus heiterem Himmel kommt der Deal nicht. Die Stuttgarter Verantwortlichen hatten Ouro-Tagba schon seit längerer Zeit auf dem Zettel und wollten den Youngster bereits vor zwei Jahren zum VfB holen.

Damals entschied sich der Offensivspieler allerdings noch für den 1. FC Köln.

Ouro-Tagba stammt ursprünglich aus der Nachwuchsarbeit des TSV 1860 München und kam für Jahn Regensburg zu neun Einsätzen in der 2. Bundesliga.

