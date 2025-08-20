Fußballtransfers: Bayer-Star vor Abflug nach Italien?

SPORT1 20.08.2025 • 17:13 Uhr Victor Boniface ist bei Bayer Leverkusen nicht mehr erste Wahl. Der Stürmer steht wohl vor einem Wechsel nach Italien.

Victor Boniface muss sich bei Bayer Leverkusen im Sturmduell gegen Patrick Schick hinten anstellen. Nun könnte es zu einem Abschied kommen.

Wie Transferexperte Sascha Tavolieri und Sky übereinstimmend berichten, ist die AC Milan stark an einer Verpflichtung des 24-Jährigen interessiert.

Erik ten Hag trifft Entscheidung

Beide Vereine sollen bereits im Austausch über die Ablösemodalitäten sein und kurz vor einer Einigung stehen. Boniface könne sich einen Wechsel zu Milan gut vorstellen. Laut Sky wird es voraussichtlich auf eine Leihe mit Kaufoption hinauslaufen.

Bereits zu Beginn der Transferperiode waren die Italiener an einer Verpflichtung interessiert, doch zu jenem Zeitpunkt stand noch nicht fest, ob die Werkself unter Neu-Coach Erik ten Hag mit einer oder zwei Spitzen auflaufen würde.

Wechsel nach Saudi-Arabien geplatzt

Der Niederländer legte sich dann auf ein System mit einem Stürmer fest. Boniface saß in der 1. Runde des DFB-Pokals 90 Minuten auf der Bank und kam nicht zum Einsatz.

Bereits im vergangenen Winter stand er kurz vor einem Transfer. Im Januar soll Saudi-Klub Al-Nassr bis zu 70 Millionen für ihn geboten haben. Letztlich platzte der Wechsel auf der Zielgeraden.