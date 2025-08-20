Fußballtransfers: Bayern-Flop vor nächster Leihe

SPORT1 20.08.2025 • 11:58 Uhr Renato Sanches steht vor einem erneuten Wechsel. Den Bayern-Flop zieht es wohl nach Griechenland.

Nächster Halt Athen? Renato Sanches soll Paris Saint-Germain verlassen und Medienberichten zufolge kurz vor einer Leihe zu Panathinaikos stehen.

In Griechenland käme es zum Wiedersehen mit seinem Förderer Rui Vitoria. Beide arbeiteten bei Benfica Lissabon zusammen. Dort ging als Youngster Sanches‘ Stern auf.

2016 wechselte er dann von den Portugiesen zum FC Bayern und entwickelte sich zu einem Fehleinkauf. Nach nur einem Jahr folgte die erste Leihe nach England zu Swansea City.