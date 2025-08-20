Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
DFB-POKAL
TENNIS
BASKETBALL-EM
HANDBALL
US-SPORT
HOCKEY-EM
DARTS
FORMEL 1
RADSPORT
3. LIGA
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Fußballtransfers: Bayern-Flop vor nächster Leihe

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Bayern-Flop vor nächster Leihe

Renato Sanches steht vor einem erneuten Wechsel. Den Bayern-Flop zieht es wohl nach Griechenland.
Bayer Leverkusen befindet sich wohl in Gesprächen mit einem französischen Nationalspieler. Der Innenverteidiger soll wohl rund 30 Millionen Euro kosten.
SPORT1
Renato Sanches steht vor einem erneuten Wechsel. Den Bayern-Flop zieht es wohl nach Griechenland.

Nächster Halt Athen? Renato Sanches soll Paris Saint-Germain verlassen und Medienberichten zufolge kurz vor einer Leihe zu Panathinaikos stehen.

{ "placeholderType": "MREC" }

In Griechenland käme es zum Wiedersehen mit seinem Förderer Rui Vitoria. Beide arbeiteten bei Benfica Lissabon zusammen. Dort ging als Youngster Sanches‘ Stern auf.

2016 wechselte er dann von den Portugiesen zum FC Bayern und entwickelte sich zu einem Fehleinkauf. Nach nur einem Jahr folgte die erste Leihe nach England zu Swansea City.

2019 verließ er die Münchener endgültig und es folgten Stationen beim OSC Lille, PSG und der AS Rom. In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an Benfica ausgeliehen. Nun könnte mit Panathinaikos der siebte Arbeitergeber in seiner Karriere dazukommen.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite