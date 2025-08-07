Fußballtransfers: Das wäre ein Hammer! Liverpool an nächstem Topstar dran?

SPORT1 07.08.2025 • 09:16 Uhr Der FC Liverpool ist offenbar an einem jungen Star von Paris Saint-Germain interessiert. Wo der FC Bayern scheiterte, könnten die Reds Erfolg haben.

Der FC Liverpool ist auf dem Transfermarkt so aktiv wie kaum ein anderer Klub. Nun soll der englische Meister die Fühler nach dem nächsten Hochkaräter ausgestreckt haben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die seriöse französische Sportzeitung L‘Equipe berichtet, soll der LFC Interesse an Bradley Barcola von Paris Saint-Germain haben.

Der Spieler stand vor einigen Wochen auch schon beim FC Bayern auf dem Zettel, die Münchner hatten aber keine echte Chance auf eine Verpflichtung.

Barcola würde über 100 Millionen Euro kosten

Auch jetzt soll Barcola klar zu einem Verbleib tendieren. PSG will den 22-Jährigen eigentlich auch nicht abgeben. Aber als ausgeschlossen gilt ein Wechsel eben auch nicht.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir werden uns nicht anlügen, die Chance, dass er bleibt, liegt bei 95 Prozent. Aber es sind keine 100 Prozent“, sagte eine namentlich nicht genannte Quelle, die mit dem Fall vertraut ist, der L‘Equipe.

Frühestens bei einem Angebot von über 100 Millionen Euro wäre PSG demnach überhaupt gesprächsbereit.

Geld genug hat Liverpool offenbar, die Reds sollen zuletzt eine dreistellige Millionensumme für Alexander Isak von Newcastle United geboten haben. Der Ex-BVB-Spieler hat bisher aber keine Freigabe erhalten.