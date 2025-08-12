Fußballtransfers: Ex-Schalke-Profi wechselt nach England

DFB-Verteidiger Malick Thiaw hat einen neuen Klub gefunden. Der 24-Jährige verlässt die AC Mailand und schließt sich Newcastle United in der Premier League an. Das gaben die Klubs am Dienstagabend bekannt.
Ex-Schalker wechselt nach England
DFB-Verteidiger Malick Thiaw verlässt Italien. Den früheren Schalke-Profi zieht es in die Premier League.
„Ich bin Malick Thiaw. Ich bin Newcastle United“, schrieb der Premier-League-Klub zu einem Vorstellungsvideo.
Der gebürtige Düsseldorfer war 2022 von Schalke 04 nach Mailand gewechselt. Dort verbrachte er drei Jahre, ehe es ihn nun nach England zieht.
Thiaw: „Kann es kaum erwarten“
Für die deutsche Nationalmannschaft absolvierte er drei Spiele, das bislang letzte im Oktober 2023 (2:2 gegen Mexiko).
Bei Newcastle bekommt Thiaw die Rückennummer 12.
„Ich freue mich sehr, diesem großen Verein beizutreten. Ich kann es kaum erwarten, mit dem Training zu beginnen und meine neuen Teamkollegen und alle Mitarbeiter kennenzulernen“, sagte Thiaw in einem offiziellen Statement.