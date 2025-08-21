Fußballtransfers: Gladbach wohl heiß auf BVB-Star

Maximilian Huber 21.08.2025 • 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach ist auf der Suche nach Verstärkungen offenbar in Dortmund fündig geworden. Die Fohlen zeigen wohl Interesse an Giovanni Reyna.

Zieht es einen Profi von Borussia Dortmund nach Mönchengladbach? Wie Bild und Sky übereinstimmend berichten, zeigen die Fohlen konkretes Interesse an einer Verpflichtung von Giovanni Reyna.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach dem Abgang von Alassane Pléa und der langwierigen Verletzung von Tim Kleindienst sieht Gladbach offenbar noch Handlungsbedarf in der Offensive. Erste Gespräche über einen Transfer sollen laut Bild bereits laufen.

Auch Parma an Reyna dran

Auch der italienische Transferexperte Gianluca Di Marzio berichtet über ein bestehendes Interesse Gladbachs an Reyna. Die Fohlen sollen bereits ein Angebot von rund drei Millionen Euro plus Bonuszahlungen vorbereitet haben. In den Ablösevorstellungen sollen Dortmund und Mönchengladbach allerdings noch weit auseinanderliegen.

Auch der italienische Erstligist Parma Calcio intensivierte in den vergangenen Tagen seine Bemühungen um Reyna, der Klub soll dem BVB ein Angebot über sechs Millionen Euro plus Boni unterbreitet haben. Di Marzio zufolge soll Reyna allerdings zu einem Verbleib in der Bundesliga tendieren.

{ "placeholderType": "MREC" }