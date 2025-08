Fußballtransfers: Große Überraschung um Ex-Bundesliga-Stürmer

Damit hat wohl niemand gerechnet! Dem FC Porto ist bei seiner Mannschaftsvorstellung eine echte Transferüberraschung gelungen. Der portugiesische Klub gab am Sonntag die Verpflichtung von Luuk de Jong bekannt.

Im vollen Estadio do Dragao wurde er den nichts ahnenden Fans vorgestellt. Unter tosendem Applaus betrat er den Rasen. Auch er schien überwältigt von der Kulisse.

Der 34-Jährige wechselt ablösefrei nach Portugal und unterschreibt einen Einjahresvertrag. Der Transfer ist vor allem überraschend, denn in den vergangenen Tagen wurde de Jong mit zwei anderen Klubs in Verbindung gebracht: AC Florenz aus Italien sowie Al-Ettifaq aus Saudi-Arabien.

Erste Station in Portugal für de Jong

In seiner Zeit in der Eredivisie wurde er zweimal zum Torschützenkönig und einmal zum besten Spieler der Saison gekürt. Mit seiner Erfahrung soll der Stürmer nun den FC Porto in der Offensive verstärken.