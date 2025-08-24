Fußballtransfers: Holt Werder einen alten Bekannten zurück?

Die 1:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt zum Auftakt in der Bundesliga sowie das Aus im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld (0:1) in der Woche zuvor haben Werder Bremen schmerzlich vor Augen geführt, dass es noch Verstärkungen braucht.
Ist das Werders Sturm-Hoffnung?
Werder Bremen hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Deshalb will sich der Klub nun im Sturm verstärken.
Insbesondere der Sturm präsentierte sich nach dem Abgang von Marvin Ducksch (zu Birmingham City) bislang nur als laues Lüftchen. Daher will Werder nun offenbar den nigerianischen Nationalstürmer Taiwo Awoniyi ausleihen. Das berichtet die Zeitung Premium Times Nigeria.
Dem Football Insider zufolge wird der 28-Jährige, der einst auch bei Union Berlin spielte, bei seinem Verein Nottingham Forest derzeit nicht mehr gebraucht. Awoniyi besitzt beim Europa-League-Teilnehmer aus der Premier League noch einen Vertrag bis 2027.