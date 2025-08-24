Newsticker
Fußballtransfers: Holt Werder einen alten Bekannten zurück?

Ist das Werders Sturm-Hoffnung?

Werder Bremen hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Deshalb will sich der Klub nun im Sturm verstärken.
Eigentlich sind sich Bayer Leverkusen und die AC Mailand über einen Wechsel von Victor Boniface einig. der Nigerianer soll verliehen werden mit anschließender Kaufoption. Doch laut Gazzetta dello Sport könnte der Deal noch platzen.
Daniel Höhn
Werder Bremen hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Deshalb will sich der Klub nun im Sturm verstärken.

Die 1:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt zum Auftakt in der Bundesliga sowie das Aus im DFB-Pokal bei Zweitliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld (0:1) in der Woche zuvor haben Werder Bremen schmerzlich vor Augen geführt, dass es noch Verstärkungen braucht.

Insbesondere der Sturm präsentierte sich nach dem Abgang von Marvin Ducksch (zu Birmingham City) bislang nur als laues Lüftchen. Daher will Werder nun offenbar den nigerianischen Nationalstürmer Taiwo Awoniyi ausleihen. Das berichtet die Zeitung Premium Times Nigeria.

Dem Football Insider zufolge wird der 28-Jährige, der einst auch bei Union Berlin spielte, bei seinem Verein Nottingham Forest derzeit nicht mehr gebraucht. Awoniyi besitzt beim Europa-League-Teilnehmer aus der Premier League noch einen Vertrag bis 2027.

