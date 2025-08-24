Fußballtransfers: Holt Werder einen alten Bekannten zurück?

Daniel Höhn 24.08.2025 • 11:48 Uhr Werder Bremen hat einen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Deshalb will sich der Klub nun im Sturm verstärken.

Insbesondere der Sturm präsentierte sich nach dem Abgang von Marvin Ducksch (zu Birmingham City) bislang nur als laues Lüftchen. Daher will Werder nun offenbar den nigerianischen Nationalstürmer Taiwo Awoniyi ausleihen. Das berichtet die Zeitung Premium Times Nigeria.