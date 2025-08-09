Newsticker
Transfermarkt

Mega-Deal perfekt: Sesko erklärt United-Wahl

United verkündet Sesko-Deal

Philipp Heinemann
Manchester United holt den nächsten teuren Angreifer: Benjamin Sesko kommt von RB Leipzig zu den Red Devils.

Der Wechsel von Benjamin Sesko von RB Leipzig zu Manchester United ist in trockenen Tüchern. Beide Vereine bestätigten den Deal offiziell.

Sesko erhält bei den Red Devils einen Vertrag bis 2030. Medienberichten zufolge soll er bis zu 85 Millionen Euro Ablöse gekostet haben.

In den vergangenen Wochen hatte auch Newcastle United um die Dienste des 22-Jährigen geworben. Dort hätte er in der Champions League spielen können. Die Wahl fiel dennoch auf United.

Sesko schwärmt: „Eindeutig der perfekte Ort“

„Die Geschichte von Manchester United ist natürlich etwas ganz Besonderes, aber was mich wirklich begeistert, ist die Zukunft“, erklärte Sesko. Der Verein habe das Potenzial, schon bald wieder „um die größten Trophäen“ zu kämpfen.

„Es ist eindeutig der perfekte Ort, um mein maximales Niveau zu erreichen und alle meine Ambitionen zu verwirklichen“, meinte der slowenische Nationalspieler weiter.

Bei RB Leipzig löste der Transfer derweil gemischte Gefühle aus, wie Geschäftsführer Marcel Schäfer erklärte: „Sowohl sportlich als auch menschlich ist sein Wechsel ein Verlust, andererseits macht es uns ein Stück weit stolz, den nächsten Spieler für die Premier League und einen der größten Clubs weltweit entwickelt zu haben.“

Vor Sesko hatte ManUnited mit Bryan Mbeumo (75 Millionen Euro) und Matheus Cunha (74,20 Mio.) zwei kostspielige Angreifer verpflichtet.

