Fußballtransfers: Morata-Wechsel offiziell verkündet

Neuer Klub für Álvaro Morata! Der Spanier wechselt zu Como, wie der italienische Verein am Dienstag bekannt gab. Der Stürmer wird ab der kommenden Saison als Leihgabe mit Kaufoption im Trikot des italienischen Erstligisten auflaufen.
Morata-Wechsel offiziell
„Ich kenne Álvaro seit vielen Jahren und habe immer seine Spielweise und sein Verhalten bewundert“, beurteilte Como-Coach Cesc Fàbregas seinen Neuzugang. „Er ist ein intelligenter Stürmer, der in den größten Momenten abgeliefert hat, und ein Teamkollege, der jeden um sich herum aufrichtet. Wir sind so glücklich, ihn hier in Como zu haben.“
Auch Morata selbst äußerte sich bereits zu seinem Wechsel: „Ich bin wirklich glücklich, in Como angekommen zu sein. Letztes Jahr, als ich gegen sie gespielt habe, konnte ich das Team und das Projekt schätzen. Man merkt, dass viel Ehrgeiz dahintersteckt.“
Morata will „200 Prozent geben“
„Ich verspreche den Fans und dem Verein, dass ich in jedem Training und jedem Spiel 200 Prozent geben werde. Ich kann es kaum erwarten, dieses Trikot zu tragen“, nimmt sich der 32 Jahre alte Morata vor.
Nach seiner Ausbildung in der Jugend von Real Madrid folgten Wechsel zu Juventus Turin, dem FC Chelsea, Atlético Madrid und dem AC Mailand. In der vergangenen Saison wurde er bereits an Galatasaray ausgeliehen. Zuletzt hat der Europameister seinen letzten Verein jedoch öffentlich kritisiert und den Leihvertrag frühzeitig aufgelöst.