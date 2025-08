Fußballtransfers: RB Leipzig lehnt wohl 80-Millionen-Angebot ab!

80 Millionen Euro Ablöse sind für RB Leipzig offenbar noch nicht genug, wenn es um die Dienste von Stürmer-Star Benjamin Sesko geht! Wie The Athletic berichtet, sollen die Roten Bullen ein erstes Transferangebot von Newcastle United abgelehnt haben.

75 Millionen an fester Ablöse sowie fünf weitere Millionen an Boni sollen die Magpies für Sesko geboten haben. RB soll den Wert des 22-Jährigen jedoch höher ansetzen und eine Weiterverkaufsklausel anpeilen.

Weil auch Manchester United an Sesko interessiert ist und Newcastle der Abgang von Stürmer Alexander Isak droht, drängen die Magpies auf eine schnelle Einigung - und sind dementsprechend mit einem hohen Angebot in den Transferpoker eingestiegen.

Manchester will in den Sesko-Poker eingreifen

Transferjournalist Ben Jacobs berichtet, dass Newcastle bereits an einem verbesserten Angebot arbeitet und optimistisch ist. So sei man sich mit Leipzig immerhin schon einig, was die fixe Ablöse angeht.