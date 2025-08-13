Newsticker
Fußballtransfers: Schalke-Deal wohl geplatzt!

Schalke-Deal wohl geplatzt!

Nach dem Sieg gegen Hertha BSC und der Niederlage gegen den 1. FC Kaiserslautern kann man bei Schalke 04 von einem durchschnittlichen Saisonstart sprechen. Braucht der Kader noch Verstärkung? Am Sonntag spielen die Knappen im DFB-Pokal bei Lok Leipzig.
SPORT1
Der Wechsel von Pape Meissa Ba nach England ist offenbar geplatzt. Um den Angreifer des FC Schalke herrscht große Verwirrung.

Transferposse um Pape Meissa Ba: Der Wechsel des Mittelstürmers vom FC Schalke zum englischen Zweitligisten Queens Park Rangers ist offenbar endgültig geplatzt.

Nicht einmal ablösefrei wollen die Londoner den Angreifer verpflichten, berichtet unter anderem absolutfussball.com. Es ist das vermutlich letzte Kapitel einer erstaunlichen Entwicklung.

Zur Erinnerung: Die Rangers hatten nach dem Medizincheck offenbar Bedenken angemeldet und daher auf einen ablösefreien Deal bestanden - Ba steht noch bis 2028 in Gelsenkirchen unter Vertrag und sollte ursprünglich eine Summe von rund 450.000 Euro einbringen.

Was genau bei den medizinischen Untersuchungen beanstandet worden sein soll, ist unklar. Ba war bisher nie verletzt, er sei von der Entwicklung entsprechend sehr verwirrt. Die Rangers sehen womöglich das Risiko einer zukünftigen Verletzung.

Offen ist, wie es mit dem 28-Jährigen nun weitergeht.

