Fußballtransfers: Schlägt der FC Bayern bei ManUnited zu?

Schlägt Bayern bei ManUnited zu?

Der FC Bayern will seinen Kader auf den letzten Metern des Transferfenster noch verstärken. Ergibt sich nun eine Chance bei Manchester United?
Kobbie Mainoo hat angeblich das Interesse des FC Bayern geweckt
SPORT1
Der FC Bayern will seinen Kader auf den letzten Metern des Transferfenster noch verstärken. Ergibt sich nun eine Chance bei Manchester United?

Kobbie Mainoo gilt eigentlich als eines der größten Talente des englischen Fußballs, doch zuletzt saß der 20-Jährige bei Manchester United zumeist auf der Bank. Die große Chance für den FC Bayern?

Wie das für gewöhnlich gut informierte englische Portal The Athletic berichtet, beschäftigen sich die Münchner mit dem zentralen Mittelfeldspieler. Der FCB habe auch schon über einen Vorstoß beim englischen Nationalspieler nachgedacht, sei bislang aber noch nicht wirklich aktiv geworden.

United-Star zu Bayern? Chancen ehre gering

ManUnited würde Mainoo wohl für knapp 50 Millionen Euro ziehen lassen, Bayern hat sich bekanntlich aber selbst die Fesseln auferlegt, in diesem Sommer nur noch ein Leihgeschäft abzuschließen.

Doch selbst wenn eine Leihe bei Mainoo möglich wäre, sind die Bayern eigentlich an Verstärkungen für die dünne Offensive interessiert, was einen Mainoo-Deal relativ unwahrscheinlich erscheinen lässt.

