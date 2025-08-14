Heißes Angebot für Jadon Sancho

Julius Schamburg , Maximilian Huber 14.08.2025 • 18:16 Uhr Jadon Sancho hat bei Manchester United keine Zukunft. Nun könnte es ihn nach Italien ziehen, wie SPORT1 erfahren hat.

Liegt die Zukunft von Jadon Sancho in Italien? Nach SPORT1-Informationen hat sich die AS Rom in den Poker um den 25-Jährigen eingeschaltet und ein erstes offizielles Angebot vorgelegt.

Dieses umfasst eine Leihe für die kommende Saison mit verbindlicher Kaufoption in Höhe von 23 Millionen Euro bei Erreichen einer bestimmten Anzahl von Spielen für die Roma.

Sancho steht seit Sommer 2021 bei Manchester United unter Vertrag, hat bei den Red Devils allerdings keine Zukunft mehr.

Auch der BVB und Atlético bleiben im Rennen

Nach Leihen zu Borussia Dortmund und dem FC Chelsea sucht United nach einem neuen Abnehmer für den Offensivspieler, auch Sancho selbst drängt auf einen Abgang.

Trotz des ersten Angebots der Roma bleibt auch Atlético Madrid weiter an Sancho interessiert, ebenso wie Ex-Klub Dortmund. Ein möglicher Deal mit den Schwarz-Gelben gestaltet sich aber als kompliziert.

Wie SPORT1 berichtete, bekundet der Verein immer wieder seine Wertschätzung für den Offensivspieler und befindet sich im steten Austausch. Allerdings liegt die Priorität bei den Schwarz-Gelben aktuell auf anderen Transferzielen.

Sanchos Zeit bei United

Manchester United hatte Sancho für 85 Millionen Euro Ablöse aus Dortmund verpflichtet. Seitdem kam er bei den Red Devils in 83 Pflichtspielen auf zwölf Tore und sechs Assists.