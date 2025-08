HSV-Transfer überraschend geplatzt! Königsdörffer fällt wohl durch Medizincheck

„Diese Entwicklung haben wir nicht erwartet“, sagt Vorstand Stefan Kuntz, „insbesondere aufgrund der Tatsache, dass Ransi in seiner dreijährigen Vertragslaufzeit beim HSV insgesamt lediglich zwei Spiele mit muskulären Problemen verpasst hat.“

„Aus menschlicher Sicht sind wir sehr froh“

Was wohl eine Rolle spielte: Nizza hat in der Vergangenheit schon schlechte Erfahrungen mit einem womöglich vergleichbaren Fall gemacht. Bei der Verpflichtung von Terem Moffi vor zwei Jahren sei ein Knie-Problem festgestellt aber letztlich ignoriert worden - nach dem vollzogenen Transfer erlitt der Nigerianer einen Kreuzbandriss.

Der HSV empfange Königsdörffer nun „mit offenen Armen“ Man wisse, was man an ihm habe, betonte, Kuntz. Königsdörffer, der wie alle HSV-Profis eng vom UKE Athleticum medizinisch begleitet wird, habe in den vergangenen Jahren zu den Spielern mit der höchsten Verfügbarkeit gezählt.