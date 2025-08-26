Offiziell! Real-Legende wechselt in die Bundesliga

SPORT1 26.08.2025 • 17:06 Uhr Bayer Leverkusen verkündet einen absoluten Transfer-Coup. Mit Real-Legende Lucas Vázquez wechselt ein fünfmaliger Champions-League-Sieger in die Bundesliga.

Jetzt ist es offiziell! Bayer Leverkusen hat den langjährigen Real-Profi Lucas Vázquez verpflichtet. Das gab der Vizemeister am Dienstagnachmittag bekannt.

Vázquez, von Bayer als „Real-Legende“ betitelt, unterschreibt bei der Werkself einen Vertrag bis 2027. Eine Ablöse wird nicht fällig, da der Vertrag des 34 Jahre alten Rechtsverteidigers bei Real Madrid ausgelaufen war. Der Spanier wird künftig die Rückennummer 21 tragen.

„Mit Lucas Vázquez verpflichten wir einen extrem erfahrenen Spieler, der in den zurückliegenden zehn Jahren mit Real Madrid alles gewonnen hat, was es zu gewinnen gab“, wird Bayer 04-Geschäftsführer Sport Simon Rolfes zitiert.

„Er ist technisch stark, taktisch versiert, ein ausgezeichneter Vorbereiter und Stratege. Lucas wird durch seine fußballerische Rafinesse und besondere Routine großen Einfluss auf unser Spiel nehmen und zu einer Stütze unserer Mannschaft werden“, so Rolfes.

Vázquez gewann mit Real 23 Titel

Mit Vázquez wechselt ein großer Name zu einem Bundesligisten: Für die Königlichen lief er in 402 Pflichtspielen auf und gewann mit dem Klub 23 Titel – darunter gleich fünf Mal die Champions League.

„Jetzt freue ich mich darauf, meinen Weg bei Bayer Leverkusen fortzusetzen. Bei dem Verein, von dem mir Trainer Xabi Alonso und mein langjähriger Mitspieler Dani Carvajal in Madrid viel erzählt haben“, schildert der Leverkusener Neuzugang.

„Meine Gespräche mit den Verantwortlichen haben bestätigt, was mir berichtet wurde: Bayer 04 ist absolut siegorientiert, hungrig und auf höchste Ziele ausgerichtet. Diese Einstellung deckt sich mit meinen Vorstellungen und ich freue mich darauf, mit Leverkusen nach weiteren Erfolgen zu streben.“

Leverkusen: Vázquez folgt auf Frimpong

Auch in der vergangenen Saison war der Publikumsliebling noch ein Dauerbrenner und absolvierte 53 Pflichtspiele für Real.

