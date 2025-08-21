Rolfes dementiert Abgangsgerüchte um Bayer-Star

Niklas Trettin 21.08.2025 • 08:35 Uhr Der personelle Aderlass, den Bayer Leverkusen in diesem Sommer zu verzeichnen hat, ist nahezu beispiellos – und sehr wahrscheinlich noch nicht vorbei. Nun sind auch um Exequiel Palacios Wechselgerüchte aufgetaucht. Geschäftsführer Simon Rolfes bezieht Stellung.

Lässt ein möglicher Abgang von Exequiel Palacios bald die nächste große Lücke im Kader von Bayer Leverkusen klaffen? Laut unterschiedlichen Berichten soll der Argentinier kurz vor dem Bundesliga-Start ins Visier der saudischen Klubs Al-Ahli und Al-Nassr geraten sein. Geschäftsführer Simon Rolfes äußerte sich nun zu den Gerüchten.

„Ich habe das auch gelesen, aber sonst nichts zu diesem Thema gehört. Es gibt keinen Austausch. Weder mit dem Berater noch mit dem Spieler. Wir wollen Pala behalten, das ist unsere klare Position“, machte Rolfes am Mittwochabend beim Rheinischen Fußballgipfel auf SPORT1-Nachfrage deutlich. Palacios ist vertraglich noch bis 2028 an die Werkself gebunden.

Palacios gehört zu Bayers Leistungsträgern

Dem Vernehmen nach soll der Al-Ahli FC, bei dem der deutsche Trainer Matthias Jaissle an der Seitenlinie steht, bereits direkten Kontakt zum Lager des Spielers gesucht haben, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten. Auch Al-Nassr, der Klub von Cristiano Ronaldo, habe sich angeblich nach den Konditionen erkundigt. Weiter hieß es, dass die Leverkusener bei einem möglichen Ablösepaket in Höhe von 45 Millionen Euro gesprächsbereit wären.