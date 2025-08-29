Toni Kroos' kuriose Reaktion auf Woltemade-Wende: "Kann alles kein Zufall sein"

Martin Hoffmann 29.08.2025 • 12:41 Uhr Toni Kroos hatte erst vor wenigen Tagen von Newcastle United geschwärmt und sogar angekündigt, Mitglied bei den Magpies zu werden. Dass es nun Nick Woltemade genau dorthin zieht, sorgt im Netz für Belustigung - auch Kroos meldet sich nochmal.

Nick Woltemade steht kurz vor einem überraschenden Wechsel vom VfB Stuttgart zu Newcastle United - eine Nachricht, die auch Superstar Toni Kroos registriert hat.

Kurioserweise hat der langjährige Mittelfeldlenker von Real Madrid erst in dieser Woche in seinem Podcast Einfach mal Luppen darüber geflachst, dass er Mitglied bei dem englischen Traditionsklub werden will. Nun zeigt er sich amüsiert darüber, dass es Woltemade dorthin zieht.

Toni Kroos schwärmte erst kürzlich von Woltemades neuem Klub

Anlass für Kroos‘ Aussagen war Newcastles starker Auftritt im Premier-League-Spiel gegen den FC Liverpool am Montag, bei dem die Magpies einen 0:2-Rückstand ausglichen, ehe sie durch ein Last-Minute-Tor des 16 Jahre jungen Rio Ngumoha knapp verloren.

„Mich hat das wirklich zu 1000 Prozent abgeholt, was die gegen Liverpool gemacht haben. Ich weiß, dass Newcastle sehr viel Tradition hat, aber auch ein Klub ist, der jetzt in saudi-arabischen Händen ist und so, aber das ist mir alles egal - einfach rein auf die Mentalität bezogen“, hatte Kroos im Gespräch mit Bruder Felix erklärt: „Diese Mentalität - da ziehe ich meinen Hut. Ich habe in der 2. Halbzeit angefangen, bei Kleinigkeiten für Newcastle zu jubeln. Was für eine Körpersprache von einem Team, das in dem Spiel immer wieder auf die Fresse bekommen hat.“

Die Begeisterung des Weltmeisters von 2014 ging so weit, dass er auch ankündigte: „Ich werde mich heute als Newcastle-Mitglied anmelden.“

An besagte Ankündigung wurde Kroos am Donnerstagabend von einem X-Nutzer erinnert, nachdem die Nachricht des nahenden Woltemade-Deals durchgesickert war. Er konfrontierte Kroos amüsiert mit einer SPORT1-Grafik seiner Podcast-Aussage.

Kroos meldet sich noch einmal

Kroos antwortete mit einem Repost und dem Satz: „Kann alles kein Zufall sein.“

Wie die Daily Mail zuerst berichtete, sollen sich die Schwaben mit Champions-League-Teilnehmer Newcastle United über einen Wechsel von Woltemade einig sein.

