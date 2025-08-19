Transfer-News: Schlappe für den BVB? City-Juwel wohl zur Konkurrenz

SPORT1 19.08.2025 • 15:31 Uhr Im Werben um City-Talent Claudio Echeverri wird der BVB offenbar von einem direkten Konkurrenten aus der Bundesliga ausgestochen.

Leverkusen statt Dortmund! Bayer steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor der Verpflichtung des argentinischen U20-Nationalspielers Claudio Echeverri. Der 19-Jährige, der im offensiven Mittelfeld zuhause ist, soll für ein Jahr auf Leihbasis von Manchester City kommen.

Die Vereine hätten sich vollständig geeignet, der Argentinier befinde sich bereits auf dem Weg zum Medizincheck. Eine Kaufoption für die Werkself soll es nicht geben, City hält weiterhin große Stücke auf den Spielmacher, dem jedoch aktuell nur wenig Einsatzzeiten im Starensemble von Pep Guardiola winken würden.

Auch der BVB soll ein Angebot unterbreitet haben, die Entscheidung soll nun zugunsten des Ligarivalen ausgefallen sein, der somit eine Alternative findet, um den Abgang von Florian Wirtz zu kompensieren.

City zahlte 18 Millionen Euro für Echeverri

Anfang 2024 war Echeverri für rund 18 Millionen Euro von River Plate nach England gekommen, jedoch direkt zurückverliehen worden. Am letzten Spieltag der abgelaufenen Saison debütierte er in der Premier League, bei der Klub-WM im Sommer kam er 45 Minuten in der Gruppenphase gegen Al-Ain zum Einsatz und erzielte beim 6:0 einen Treffer.

