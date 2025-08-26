Transfer-Sensation! Ex-Real-Profi vor Bayer-Wechsel

SPORT1 26.08.2025 • 11:10 Uhr Bayer Leverkusen findet wohl eine prominente Verstärkung für die rechte Außenbahn. Ein fünfmaliger Champions-League-Sieger soll ins Rheinland kommen.

Bayer Leverkusen treibt seinen personellen Umbruch voran und holt offenbar einen erfahrenen Rechtsverteidiger an Bord. Wie Transferexperte Fabrizio Romano und der kicker berichten, wechselt der ehemalige Real-Profi Lucas Vázquez zur Werkself.

Der 34-Jährige soll bereits den Medizincheck absolviert haben und in Leverkusen einen Zweijahresvertrag unterzeichnen. Die Bekanntgabe des Deals soll demnach noch am Dienstag erfolgen.

Eine Ablöse für Vázquez, der mit den Königlichen unter anderem fünf Mal die Champions League gewinnen konnte, wird nicht fällig. Der Vertrag des Routiniers war in diesem Sommer nach zehn Jahren nicht verlängert worden.

Leverkusen: Vázquez soll auf Frimpong folgen

Nach dem Abgang von Jeremie Frimpong zum FC Liverpool waren die Leverkusener auf der Suche nach einem Spieler für die rechte Schienenposition. Für Vázquez ist es die erste Auslandsstation.

Die Werkself von Trainer Erik ten Hag war nach einem XXL-Umbruch, der immer noch nicht abgeschlossen ist, mit einer Niederlage gegen die TSG Hoffenheim (1:2) in die Bundesliga-Saison gestartet. Am Samstag (15.30 Uhr) steht das Auswärtsspiel bei Werder Bremen an.

