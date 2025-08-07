Trotz Vergewaltigungsvorwürfen: Partey bei neuem Klub vorgestellt

SID 07.08.2025 • 21:28 Uhr Thomas Partey muss sich wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. Dennoch steht er nun bei einem neuen Klub unter Vertrag.

Ghanas Nationalspieler Thomas Partey hat trotz der Vergewaltigungsvorwürfe gegen seine Person einen neuen Verein gefunden. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wie der FC Villarreal am Donnerstag bekannt gab, wechselt der 32-Jährige vom FC Arsenal zum Champions-League-Teilnehmer aus Spanien und unterschrieb einen Einjahresvertrag.

Partey, dessen Vertrag bei Arsenal im Sommer ausgelaufen war und nicht verlängert wurde, war im Juli von der britischen Staatsanwaltschaft wegen Vergewaltigung in fünf Fällen und eines sexuellen Übergriffs angeklagt worden.

Die mutmaßlichen Straftaten gegen drei verschiedene Frauen sollen sich zwischen 2021 und 2022 ereignet haben. Am vergangenen Dienstag wurde der 32-Jährige gegen Kaution freigelassen, am 2. September soll er sich vor dem Londoner Old Bailey Gericht verantworten.

Klub verweist auf „Grundprinzip der Unschuldsvermutung“

Villarreal respektiere das „Grundprinzip der Unschuldsvermutung“, hieß es in der Mitteilung: „Der Spieler beteuert seine Unschuld und weist alle gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Der Verein (...) wartet auf die Entscheidung des Gerichts, das die gegen ihn erhobenen Vorwürfe aufklären wird.“