"Fällt uns allen schwer": Trapp-Deal perfekt

Johannes Behm 19.08.2025 • 22:15 Uhr Eintracht Frankfurt verkündet den Abgang von Kevin Trapp.

Kevin Trapp verlässt Eintracht Frankfurt. Das machte der Klub am Dienstagabend offiziell. Nach zusammengerechnet zehn Jahren im Trikot der Adler wechselt der 35-Jährige in die Ligue 1. Dort wird er sich Aufsteiger Paris FC anschließen. SPORT1 berichtete bereits über den bevorstehenden Wechsel.

„Der Abschied von Kevin Trapp fällt uns allen schwer – am meisten sicher ihm selbst“, wird Sportvorstand Markus Krösche in der Pressemitteilung zitiert. „Über Jahre war er eines der Gesichter der Eintracht, Kapitän und Führungsspieler, und hat entscheidend zu unseren Erfolgen beigetragen.“

Wegen seiner Verdienste für den Klub habe man seinem Wechselwunsch zugestimmt, informierte Krösche, der emotionale Worte zum Abschied wählte: „Kevin wird trotz seines Abschieds immer Teil von Eintracht Frankfurt bleiben – und bei uns stets herzlich willkommen sein.“

Trapp ist Frankfurts Rekord-Torwart

Trapp kam 2012 zum ersten Mal zur Eintracht, die er 2015 bereits in Richtung Paris verlassen hatte. Nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain war er jedoch zurückgekehrt - 2018 zunächst per Leihe, ein Jahr später dann fest.

Nun zieht es ihn wieder in die französische Hauptstadt, wo er nach SPORT1-Informationen einen Dreijahresvertrag mit der Option auf ein weiteres Jahr unterzeichnet.

Insgesamt bestritt Trapp 383 Pflichtspiele für die Eintracht, davon 293 in der Bundesliga – kein Torhüter kam für die Hessen häufiger in der höchsten deutschen Spielklasse zum Einsatz. Mehr Pflichtspiele insgesamt bestritt nur Oka Nikolov (415).

Trapp: „Vorfreude und Traurigkeit in einem“

„Heute fällt es mir schwer, die richtigen Worte zu finden. Weil ich zwei Gefühle verpacken muss: Vorfreude und Traurigkeit in einem: Ich freue mich auf ein neues Kapitel, bin aber gleichzeitig traurig, der Eintracht endgültig ade sagen zu müssen. Ich war, bin und bleibe Adler“, wird Trapp zitiert: „Bei Frankfurt bin ich groß geworden, erwachsen geworden, reif geworden – als Fußballer und als Mensch.“

Der Abgang von Trapp hatte sich abgezeichnet. Nationalspieler Robin Koch war am Sonntag noch vor der Erstrundenpartie im DFB-Pokal beim Oberligisten FV Engers (5:0) zum neuen Kapitän ernannt worden.

