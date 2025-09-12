FC Bayern: Neuer Vertrag für Dayot Upamecano? Freund mit Update

SPORT1 12.09.2025 • 17:54 Uhr Kann der FC Bayern seinen Abwehr-Star Dayot Upamecano halten? Jetzt gibt ein Klub-Boss ein Update zu dem Leistungsträger.

Der FC Bayern will beim Bemühen um eine Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano keinen Druck aufbauen.

„Da gibt es keine Deadline”, sagte Sportdirektor Christoph Freund zu Sky. Upamecano steht nur noch bis Ende der aktuellen Saison unter Vertrag, im kommenden Sommer könnte er den deutschen Rekordmeister ablösefrei verlassen. Die Bayern hoffen dem Vernehmen nach schon seit Monaten auf eine neuerliche Unterschrift.

Freund betonte: „Jetzt haben wir das Transferfenster abgeschlossen und es geht an die nächsten Themen ran. Und da ist Upa sicher ein ganz wichtiger Faktor.“

Freund bei Upamecano positiv gestimmt

Upamecano war in der vergangenen Saison der beste Verteidiger der Münchner. Entsprechend begeistert ist man beim FCB von der Entwicklung des französischen Nationalspielers.

Es handele sich um einen „überragenden Spieler, überragenden Charakter. Er weiß auch, was er am FC Bayern München hat. Er fühlt sich extrem wohl derzeit, spielt richtig, richtig stark.“