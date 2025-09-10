Fußballtransfers: Eriksen vor Bundesliga-Wechsel

Felix Kunkel 10.09.2025 • 16:24 Uhr Christian Eriksen wechselt offenbar in die Bundesliga. Der dänische Nationalspieler schließt sich übereinstimmenden Berichten zufolge dem VfL Wolfsburg an.

Christian Eriksen steht offenbar vor einem Wechsel in die Bundesliga. Der kicker bestätigte am Mittwochnachmittag einen Bericht aus Dänemark, wonach der 33-Jährige beim VfL Wolfsburg unterschreibt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Dem dänischen Sportmagazin Tipsbladet zufolge reist Eriksen am Mittwoch für den Medizincheck und die Unterschrift nach Deutschland. Sein Vertrag bei Manchester United war Ende Juni ausgelaufen, seitdem ist der dänische Nationalspieler vereinslos.

Wird Eriksen der sechste Däne beim VfL?

Eriksen, mit 144 Spielen Rekordnationalspieler, war 2022 vom FC Brentford zu ManUnited gewechselt und kann auf über 300 Premier-League-Einsätze zurückblicken. In den europäischen Vereinswettbewerben kommt er auf über 100 Partien.