Fußballtransfers: Stürmer-Star hat wohl FC Bayern als Ziel

SPORT1 20.09.2025 • 15:53 Uhr Für Juve-Stürmer Dusan Vlahovic ist der FC Bayern laut einem Medienbericht ein mögliches Wechselziel. Doch auch andere Top-Klubs mischen in der Verlosung mit.

Dusan Vlahovic möchte Juventus Turin offenbar im kommenden Sommer verlassen. Wie die Gazzetta dello Sport meldet, soll der FC Bayern dabei ein Klub sein, zu dem sich der Stürmer einen Wechsel vorstellen könnte.

Laut dem Bericht zählen die Münchner neben Real Madrid, dem FC Barcelona und wohl einigen englischen Top-Klubs zu den Vereinen, für die Vlahovic Juve im Sommer 2026 verlassen würde.

Juve droht mit Vlahovic ein Verlustgeschäft

Der Vertrag des 25-Jährigen läuft nur noch diese Saison, weshalb er im Sommer ablösefrei verfügbar wäre. Wie die Gazzetta weiter berichtet, hat Vlahovic aktuell kein Interesse daran, länger bei Juve zu bleiben.

Bereits im vergangenen Sommer hatte es Spekulationen um einen Wechsel des serbischen Nationalspielers gegeben.

Für Juve wäre es in jedem Fall ein Verlustgeschäft, da Vlahovic 2022 für 84 Millionen Euro von der AC Florenz nach Turin wechselte.

