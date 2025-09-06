Fußballtransfers: United-Keeper vor Absprung in die Türkei?

Verlässt André Onana Manchester United? Der Torwart, der von den Red Devils nicht mehr gebraucht wird, könnte wohl noch in die Türkei wechseln.
United-Torwart in die Türkei?
André Onana ist bei Manchester United nur noch zweite Wahl. Zieht es den Torwart in die Türkei?
Dort hat das Transferfenster bis zum 12. September auf. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, einigten sich Trabzonspor und United auf eine Leihe.
United zahlte 50 Millionen für Onana
Demnach soll es nur noch an Onana liegen, ob der Wechsel über die Bühne geht.
Der 29-Jährige wechselte 2023 für 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Manchester. Doch der Torwart patzte regelmäßig und war alles andere als ein sicherer Rückhalt für sein Team.
Aus diesem Grund verpflichtete United im Sommer mit Senne Lammens von Royal Antwerpen eine neue Nummer eins.