Fußballtransfers: United-Keeper vor Absprung in die Türkei?

SPORT1 06.09.2025 • 19:54 Uhr André Onana ist bei Manchester United nur noch zweite Wahl. Zieht es den Torwart in die Türkei?

Verlässt André Onana Manchester United? Der Torwart, der von den Red Devils nicht mehr gebraucht wird, könnte wohl noch in die Türkei wechseln.

Dort hat das Transferfenster bis zum 12. September auf. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtete, einigten sich Trabzonspor und United auf eine Leihe.

United zahlte 50 Millionen für Onana

Demnach soll es nur noch an Onana liegen, ob der Wechsel über die Bühne geht.

Der 29-Jährige wechselte 2023 für 50 Millionen Euro von Inter Mailand nach Manchester. Doch der Torwart patzte regelmäßig und war alles andere als ein sicherer Rückhalt für sein Team.

