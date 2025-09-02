Große Transfer-Überraschung um Pavard

Neun Jahre lang spielte Benjamin Pavard in Deutschland und Italien, jetzt kehrt der Verteidiger in seine französische Heimat zurück.
Große Überraschung um Pavard
Wie am späten Montagabend bekannt wurde, wechselt der frühere Bayern-Star von Inter Mailand zu Olympique Marseille.
Die Südfranzosen leihen den Weltmeister von 2018 zunächst bis zum Saisonende aus. Laut verschiedenen Medienberichten übernimmt Marseille Pavards gesamtes Gehalt. Dank einer Kaufoption könnte er dazu im kommenden Sommer für 15 Millionen Euro fest verpflichtet werden.
„Einer der unwahrscheinlichsten Sommertransfers“
In der vergangenen Saison war der 29-Jährige in Mailand noch gesetzt, doch für die neue Spielzeit fand der italienische Vizemeister offensichtlich keine Verwendung mehr für ihn. Die französische Presse wundert sich so über den Deal. Dieser sei „einer der unwahrscheinlichsten Sommertransfers“ gewesen, schrieb die L’Équipe.
„Wer hätte vor drei Monaten gedacht, dass innerhalb weniger Wochen vier Weltmeister von 2018 in die Ligue 1 kommen würden? Olivier Giroud, Paul Pogba und Florian Thauvin haben in den letzten Wochen den Weg geebnet. Benjamin Pavard folgte ihnen“, ergänzte die Sport-Tageszeitung.
Pavard war 2016 aus Lille nach Stuttgart gekommen und zog drei Jahre später weiter zum FC Bayern, wo er viermal Meister und einmal Pokalsieger wurde. 2020 gewann er die Champions League.
Im Sommer 2023 wechselte der Weltmeister von 2018 für rund 31 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister zu Inter. Nun folgt die fünfte Station seiner Profikarriere.