Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
TRANSFERMARKT
2. BUNDESLIGA
TENNIS
BASKETBALL-EM
VOLLEYBALL-WM
HANDBALL
US-SPORT
DARTS
FORMEL 1
3. LIGA
RADSPORT
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Große Transfer-Überraschung um Pavard

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Große Überraschung um Pavard

Überraschung um einen früheren Bayern-Star: Benjamin Pavard kehrt nach neun Jahren in seine französische Heimat zurück. Sein ehemaliger Verein hatte offenbar keine Verwendung mehr für ihn.
Ausgerechnet gegen den Ex-Klub! Das 2:1 von Benjamin Pavard sorgte gegen Bayern für Aufsehen. SPORT1-Experte Mario Basler spricht im Fantalk on Tour deutliche Worte über den Jubel von Pavard nach dem Tor gegen seinen Ex-Verein.
Niklas Trettin
Überraschung um einen früheren Bayern-Star: Benjamin Pavard kehrt nach neun Jahren in seine französische Heimat zurück. Sein ehemaliger Verein hatte offenbar keine Verwendung mehr für ihn.

Neun Jahre lang spielte Benjamin Pavard in Deutschland und Italien, jetzt kehrt der Verteidiger in seine französische Heimat zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie am späten Montagabend bekannt wurde, wechselt der frühere Bayern-Star von Inter Mailand zu Olympique Marseille.

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von X dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier.
IMMER AKZEPTIEREN
EINMAL AKZEPTIEREN

Die Südfranzosen leihen den Weltmeister von 2018 zunächst bis zum Saisonende aus. Laut verschiedenen Medienberichten übernimmt Marseille Pavards gesamtes Gehalt. Dank einer Kaufoption könnte er dazu im kommenden Sommer für 15 Millionen Euro fest verpflichtet werden.

„Einer der unwahrscheinlichsten Sommertransfers“

In der vergangenen Saison war der 29-Jährige in Mailand noch gesetzt, doch für die neue Spielzeit fand der italienische Vizemeister offensichtlich keine Verwendung mehr für ihn. Die französische Presse wundert sich so über den Deal. Dieser sei „einer der unwahrscheinlichsten Sommertransfers“ gewesen, schrieb die L’Équipe.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wer hätte vor drei Monaten gedacht, dass innerhalb weniger Wochen vier Weltmeister von 2018 in die Ligue 1 kommen würden? Olivier Giroud, Paul Pogba und Florian Thauvin haben in den letzten Wochen den Weg geebnet. Benjamin Pavard folgte ihnen“, ergänzte die Sport-Tageszeitung.

Pavard war 2016 aus Lille nach Stuttgart gekommen und zog drei Jahre später weiter zum FC Bayern, wo er viermal Meister und einmal Pokalsieger wurde. 2020 gewann er die Champions League.

Im Sommer 2023 wechselte der Weltmeister von 2018 für rund 31 Millionen Euro vom deutschen Rekordmeister zu Inter. Nun folgt die fünfte Station seiner Profikarriere.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite