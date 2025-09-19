Kommt Bernardo Silva aus Manchester? Juventus Turin arbeitet offenbar an Toptransfer

Annabella Aulinger 19.09.2025 • 17:38 Uhr Der italienische Klub Juventus Turin arbeitet offenbar an einer Verpflichtung von Bernardo Silva. Der Portugiese befindet sich in seinem letzten Vertragsjahr bei Manchester City.

Juventus Turin arbeitet offenbar an einer prominenten Verstärkung. Wie die italienische Sportzeitung Tuttosport berichtet, beschäftigt sich die Alte Dame mit Bernardo Silva.

Geplant ist laut dem Bericht eine ablösefreie Verpflichtung des Portugiesen, dessen Vertrag bei Manchester City im Sommer 2026 ausläuft.

Erste Kontakte mit dem Umfeld des Mittelfeldspielers wurden demnach bereits aufgenommen.

In Manchester steht Silva bereits seit 2017 unter Vertrag. Seitdem absolvierte der Offensivspieler insgesamt 412 Pflichtspiele für die Skyblues, in denen er 72 Tore und 74 Vorlagen verbuchte.

