Tausch-Deal? Neue Spur bei Sancho

Dominik Hager 01.09.2025 • 11:16 Uhr Die Zukunft von Jadon Sancho ist noch immer ungeklärt. Eine mögliche Spur könnte zu Aston Villa führen. Beim BVB wird der Engländer wohl nicht aufschlagen.

Auch am Deadline Day ist Jadon Sancho noch Spieler von Manchester United. Dies dürfte sich allerdings noch ändern, da die Red Devils den 25-Jährigen loswerden möchten und der Spieler selbst einen Abschied anstrebt.

Laut Informationen der englischen Quelle Telegraph könnte Sancho Teil eines möglichen Tauschgeschäfts werden. Der kriselnde Premier-League-Klub sucht nach einem neuen Torwart und wird vermutlich Emiliano Martínez von Aston Villa verpflichten.

Dem Bericht zufolge könnte Sancho im Gegenzug zu den Villans wechseln. Es soll einen Austausch geben. Dafür könnte sprechen, dass der Klub in der vergangenen Rückrunde bereits mit Marcus Rashford einen Spieler von Manchester United per Leihe beschäftigte.

Der Engländer ist inzwischen jedoch beim FC Barcelona aktiv, weshalb bei Aston Villa wieder ein Platz frei wäre. Der Verein hat es in der Sommer-Transferperiode eher ruhig angehen lassen und könnte nun kurz vor Transferschluss eine Offensivkraft verpflichten.

BVB-Rückkehr von Sancho wohl unwahrscheinlich

Zudem kursieren noch immer Gerüchte über eine Rückkehr von Sancho zu Borussia Dortmund. Laut Informationen von Sky ist eine solche allerdings sehr unwahrscheinlich.

Der BVB soll sein Budget für die jüngsten Transfers größtenteils ausgegeben haben und dabei sogar ein wenig über das Limit gegangen sein. Zwar ist eine Sancho-Rückkehr in Fan-Kreisen ein großes Thema, doch die Sehnsucht wird wohl unerfüllt bleiben.