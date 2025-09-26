Torwart-Legende empfiehlt Bayern diesen Keeper

SPORT1 26.09.2025 • 15:00 Uhr Júlio César empfiehlt dem FC Bayern einen Keeper. Die brasilianische Torwart-Legende macht sich für einen Landsmann stark.

Wird dieser Brasilianer der Nachfolger von Manuel Neuer im Tor des FC Bayern? Wenn es nach Landsmann und Torwart-Legende Júlio César geht, dann schon. Sein Name: Gabriel Brazao.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir haben in Brasilien einen wunderbaren Torhüter“, erklärte der 46-Jährige in einem Interview mit Sky: „Neuer ist ein Idol bei Bayern, aber er ist fast 40 und sie müssen sich Gedanken über die Zukunft machen.“

Der 24 Jahre alte Brazao spielt aktuell beim FC Santos in Brasilien und ist damit Teamkollege von Superstar Neymar. Zuvor spielte er unter anderem bei Inter Mailand, die den Keeper als 18-Jährigen für rund sechs Millionen Euro verpflichteten. Doch er konnte sich weder dort noch bei diversen Leihstationen nachhaltig durchsetzen.

Urbig als Neuer-Nachfolger eingeplant

Ein Wechsel zum FC Bayern scheint auch deshalb eher unwahrscheinlich, weil der Rekordmeister mit Jonas Urbig (22) bereits einen geeigneten Nachfolger in seinen Reihen hat, der Neuer in naher Zukunft ersetzen könnte.

{ "placeholderType": "MREC" }

Neuers Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Ob er dann noch einmal verlängert?