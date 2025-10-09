Fußballtransfers: Ex-Bayern-Talent vor United-Abschied?

Verlässt Joshua Zirkzee im Winter Manchester United? Das ehemalige Sturmtalent des FC Bayern ist aktuell unter Trainer Rúben Amorim außen vor und bekommt nur Einsätze von der Bank.
Ex-Bayern-Talent vor United-Abschied?
Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtete, plant der Niederländer seinen Abschied von den Red Devils. Der 24-Jährige möchte unbedingt bei der WM 2026 dabei sein, doch bekommt kaum Chancen, sich zu zeigen.
United rüstet Offensive nach
Dies soll Zirkzee laut des Berichts sehr frustrieren. Er wurde in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend nur viermal eingewechselt. Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit stand er alleine in der Premier League 32-mal auf dem Platz. Allerdings schoss der Stürmer auch nur drei Treffer.
Nachdem United die Saison 2024/25 mit der schlechtesten Liga-Platzierung der bisherigen Vereinsgeschichte abgeschlossen hatte, wurden mit Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko und Matheus Cunha drei neue Offensivspieler verpflichtet. Demnach ist für Zirkzee kaum noch Platz bei den Red Devils.
Zwei Interessenten für Zirkzee?
Jedoch bringt das Portal Football Insider zwei Interessenten ins Spiel. Sein Ex-Verein FC Bologna sowie West Ham United sollen ein Auge auf den 24-Jährigen geworfen haben.