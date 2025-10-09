Fußballtransfers: Ex-Bayern-Talent vor United-Abschied?

Johannes Vehren 09.10.2025 • 06:59 Uhr Joshua Zirkzee spielt bei Manchester United kaum noch eine Rolle. Der ehemalige Spieler des FC Bayern soll seinen Abschied planen.

Verlässt Joshua Zirkzee im Winter Manchester United? Das ehemalige Sturmtalent des FC Bayern ist aktuell unter Trainer Rúben Amorim außen vor und bekommt nur Einsätze von der Bank.

{ "placeholderType": "MREC" }

Wie die englische Zeitung Daily Mail berichtete, plant der Niederländer seinen Abschied von den Red Devils. Der 24-Jährige möchte unbedingt bei der WM 2026 dabei sein, doch bekommt kaum Chancen, sich zu zeigen.

United rüstet Offensive nach

Dies soll Zirkzee laut des Berichts sehr frustrieren. Er wurde in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend nur viermal eingewechselt. Zum Vergleich: In der vergangenen Spielzeit stand er alleine in der Premier League 32-mal auf dem Platz. Allerdings schoss der Stürmer auch nur drei Treffer.

Nachdem United die Saison 2024/25 mit der schlechtesten Liga-Platzierung der bisherigen Vereinsgeschichte abgeschlossen hatte, wurden mit Bryan Mbeumo, Benjamin Sesko und Matheus Cunha drei neue Offensivspieler verpflichtet. Demnach ist für Zirkzee kaum noch Platz bei den Red Devils.

{ "placeholderType": "MREC" }

Zwei Interessenten für Zirkzee?