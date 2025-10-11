Fußballtransfers: FC Bayern? "Die Berichte sind nicht korrekt"

Johannes Behm 11.10.2025 • 12:20 Uhr Kölns Shootingstar Said El Mala wird mit Topklubs in Verbindung gebracht. Sein Berater spricht Klartext.

Beim 1. FC Köln spielt sich Sturm-Juwel Said El Mala immer mehr ins Rampenlicht und steht auf der Wunschliste von Top-Klubs. Ein zeitnaher Wechsel soll allerdings noch kein Thema sein.

Sein Berater dementierte etwaige Gerüchte, laut denen bereits Gespräche mit dem FC Bayern oder Borussia Dortmund stattgefunden hätten.

Berater dementiert Berichte

„Die aktuellen Berichte, dass die Berater-Seite sich mit Dortmund, Bayern oder Vereinen aus England trifft, sind nicht korrekt“, sagte der Spieleragent beim Kölner Stadt-Anzeiger, wollte allerdings nicht namentlich genannt werden. „Es gibt derzeit gar keinen Grund, den FC zu verlassen – weder im Winter noch im kommenden Sommer.“

Sky hatte zuletzt berichtet, dass der FC Bayern sein Interesse am dribbelstarken Flügelflitzer bereits bekundet hätte. Die Bild schrieb immerhin von einem Interesse der Münchner. Die Spielerseite hat allerdings einen anderen Plan.

El Mala? „Er geht nirgendwo hin“

„In naher Zukunft geht er nirgendwo hin, sondern bleibt beim FC. Wir halten hier bewusst gemeinsam die Zügel in der Hand“, stellte sein Berater klar. Langfristig könnte das jedoch anders aussehen: „Dass Said, wenn er sich so weiterentwickelt, irgendwann den nächsten Schritt machen wird, das weiß jeder.“

Vertrag hat El Mala noch bis 2030. Erst vor der Saison lehnten die Kölner lukrative Angebote für den Youngster ab. Brighton hätte laut übereinstimmenden Medienberichten über 15 Millionen Euro für den U21-Nationalspieler Deutschlands bezahlt.

Berater will die Ruhe bewahren

Die Entscheidung, El Mala zu halten, zahlte sich bereits aus. In der Bundesliga ist der Flügelspieler mitverantwortlich für den furiosen Saisonstart der Kölner, die als Aufsteiger nach sechs Spieltagen auf einem starken sechsten Platz stehen.