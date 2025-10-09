Fußballtransfers: Schlägt Eintracht Frankfurt in der Premier League zu?

SPORT1 09.10.2025 • 15:19 Uhr Eintracht Frankfurt will sich im Mittelfeld verstärken. Die Hessen um Sportvorstand Markus Krösche nehmen offenbar einen deutschen Premier-League-Spieler ins Visier.

Eintracht Frankfurt hat auf der Suche nach möglichen Verstärkungen offenbar einen deutschen Spieler aus der Premier League ins Auge gefasst. Wie die Bild berichtet, steht der frühere U21-Nationalspieler Vitaly Janelt vom FC Brentford im Fokus der Hessen.

Demnach beobachtet der Bundesligist die Situation des Mittelfeldspielers, der den VfL Bochum 2020 für gerade einmal 600.000 Euro verlassen hatte, ganz genau. Sportvorstand Markus Krösche und Co. sollen zudem Kontakt zur Spielerseite halten.

In den zurückliegenden Transferphasen sei Janelt, dessen Marktwert auf 20 Millionen Euro taxiert wird, für Frankfurt noch zu teuer gewesen, heißt es weiter. 2026 läuft jedoch der Kontrakt des 27-Jährigen in Brentford aus. Daher sei ein Transfer im Winter für eine geringere Summe oder ein ablösefreier Wechsel im Sommer durchaus denkbar.

Mehrere Kandidaten in Frankfurt gehandelt

Als Alternativen soll Frankfurt Raphael Onyedika vom FC Brügge und Sergi Altimira von Betis Sevilla im Blick haben. Schon im Sommer waren die zweikampfstarken Mittelfeldspieler ein Thema bei der Eintracht. Das Preisschild der beiden Akteure soll sich jedoch auf über 20 Millionen Euro belaufen.

In ähnlichen Sphären bewegt sich wohl auch Innenverteidiger Ismael Doukouré von Racing Straßburg. Der Franzose, der bei der U21-EM gesetzt war, steht dem Bericht zufolge ebenfalls auf dem Zettel der Adlerträger.