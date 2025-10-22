Transfernews: Frankfurt hätte für Ekitiké wohl noch mehr Geld bekommen können

Maximilian Huber 22.10.2025 • 17:13 Uhr Hugo Ekitiké kehrt am Abend mit dem FC Liverpool nach Frankfurt zurück. Der Franzose war im Sommer für rund 95 Millionen Euro vom Main nach England gewechselt - und hätte der SGE offenbar noch mehr Geld einbringen können.

Wenn der FC Liverpool am Mittwochabend in der Champions League bei Eintracht Frankfurt gastiert (21 Uhr im LIVETICKER), kehrt Stürmer Hugo Ekitiké an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Der Franzose lief in 64 Pflichtspielen für die SGE auf und steuerte 26 Tore und 14 Assists bei. Im Sommer wechselte er für rund 95 Millionen Euro aus Frankfurt nach Liverpool - dabei hätte Ekitiké der Eintracht offenbar noch mehr Ablöse einbringen können.

Al-Hilal bot offenbar 100 Millionen Euro

Wie die Sport Bild berichtet, war das Angebot des LFC nicht die lukrativste Offerte für den Bundesligisten. Dem Bericht zufolge bot der saudische Top-Klub Al-Hilal sogar 100 Millionen Euro Ablöse, doch SGE-Sportvorstand Markus Krösche lehnte ab.

Ekitiké soll den 45-Jährigen darüber informiert haben, dass er unbedingt an die Anfield Road nach Liverpool wechseln wolle, weshalb die Verantwortlichen Frankfurts dem Wunsch auch nachkamen.

„Wir hatten mit Hugo, genauso wie bei Omar Marmoush, die klare Absprache, dass wir Lösungen finden werden, wenn er den Schritt machen will. Die haben wir zusammen mit Liverpool hochprofessionell und geräuschlos gefunden“, erklärte Krösche im Gespräch mit Sport Bild.

Krösche: „Hugo kann der beste Stürmer der Welt werden“

Für die Reds lief Ekitiké bislang in elf Pflichtspielen auf, dabei gelangen ihm fünf Tore und ein Assist. „Hugo kann der beste Stürmer der Welt werden. Seine Anlagen sind außergewöhnlich, da er sowohl im Ballbesitz als auch nach Ballgewinn sehr oft die richtigen Entscheidungen trifft. Er kann Tore erzielen und vorbereiten, und er ist schnell und technisch stark“, schilderte Krösche weiter.