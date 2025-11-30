Boateng lüftet Geheimnis um Messi

Maximilian Huber 30.11.2025 • 09:29 Uhr Kevin-Prince Boateng lief einst für den FC Barcelona auf. Der gebürtige Berliner verrät, dass Lionel Messi entscheidend daran beteiligt war, dass er in Barcelona landete.

Lediglich viermal kam Kevin-Prince Boateng in seiner Karriere für den FC Barcelona in Pflichtspielen zum Einsatz. Dennoch kann er behaupten, mit Superstars wie Lionel Messi und Luis Suárez zusammengespielt zu haben.

Von Januar bis Juni 2019 stand Boateng leihweise bei den Katalanen unter Vertrag. Damit der gebürtige Berliner überhaupt nach Barcelona wechseln konnte, hatte wohl Messi erst sein grünes Licht geben müssen. Das erzählte nun zumindest Boateng.

Messi musste Boateng-Leihe zustimmen

„Barcelona hatte damals zwei Sportdirektoren. Einer davon war Eric Abidal, gegen den ich noch gespielt hatte. Er sagte, sie wollen mich. Der andere Sportdirektor tat das auch. Auch der Präsident und der Trainer (damals Ernesto Valverde, Anm. d. Red.) sagten, sie wollen mich“, erläuterte der 38-Jährige im YouTube-Format UNSCRIPTED by Josh Mansour.

„Ich meinte: ‚Perfekt, ich unterschreibe morgen‘. Doch sie sagten: ‚Nein, wir müssen zuerst mit Leo sprechen‘“, sagte Boateng: „Ich fragte: ‚Was meint Ihr?‘ Sie wiederholten: ‚Naja, wir reden mit Leo‘. Denn er hatte diese Macht."

Boateng ging also in der Hoffnung schlafen, „dass Leo mich mag. Oder mich zumindest in der Mannschaft sieht.“ Denn dann könnte er bei Barcelona unterschreiben. Doch „wenn Leo Nein sagt, würde daraus nichts werden.“

FC Barcelona: Boateng nur kurz zittern

Boateng musste aber nicht allzu lange bangen: „Am nächstem Morgen riefen sie mich an und sagten, alles sei gut.“

Boateng stand damals beim italienischen Klub Sassuolo Calcio unter Vertrag, Barca suchte parallel einen Backup seines Torjägers Suárez.