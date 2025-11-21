FC Bayern: Eröffnet Barca den Poker? So steht es um Harry Kane!

Stefan Kumberger , Johannes Behm 21.11.2025 • 13:46 Uhr Versetzt Harry Kane die Fans des FC Bayern auch kommende Saison noch in Ekstase? Ein Bericht aus Spanien sorgt für Aufsehen. Doch wie steht es wirklich um die Zukunft des Torjägers?

Harry Kane befindet sich beim FC Bayern München derzeit in der wohl besten Form seines Lebens. Bei unglaublichen 23 Toren in wettbewerbsübergreifend 17 Einsätzen steht der Engländer in dieser Saison.

Glaubt man einem Bericht der spanischen Zeitung Mundo Deportivo, hat Kane durch seine Ausnahme-Leistungen auch den FC Barcelona auf den Plan gerufen. Die Katalanen würden einen Transfer des Stürmers im kommenden Sommer ernsthaft in Betracht ziehen, heißt es dort.

Schließlich wäre Kane, der als Nachfolger von Altstar Robert Lewandowski fungieren könnte, gemessen an seinen Leistungen ein Schnäppchen. Laut übereinstimmenden Medienberichten besitzt Kane nämlich eine Ausstiegsklausel, die ihm nach der laufenden Saison einen Abgang für eine Ablöse von „nur“ 65 Millionen Euro ermöglichen würde.

Kane-Entscheidung bis Januar nötig?

Damit diese Option allerdings überhaupt möglich ist, müsste Kane wohl schon frühzeitig aktiv werden. Laut Sport Bild muss Kane die Klausel bis zum 31. Januar ziehen, um dann im Sommer für die festgeschriebene Summe wechseln zu dürfen.

Schenkt man seinen bisherigen öffentlichen Äußerungen Glauben, fühlt sich Kane in München und beim FC Bayern mehr als wohl. Zudem deuten alle Äußerungen aus dem Klub und von Kane selbst darauf hin, dass sich der 32-Jährige mit den Bayern-Verantwortlichen zusammensetzt, um seinen Vertrag zu verlängern.

Bislang läuft Kanes Arbeitspapier beim deutschen Rekordmeister bis 2027. Denkbar wäre eine Verlängerung um eine oder zwei Spielzeiten. Im Camp der englischen Nationalmannschaft hatte der Kapitän der Three Lions kürzlich seine Bereitschaft zu einer Vertragsverlängerung unterstrichen.

„Ich habe vor ein paar Wochen gesagt, dass ich diese Gespräche mit Bayern noch nicht geführt habe, aber wenn es dazu kommen sollte, wäre ich zu einem offenen Gespräch bereit“, so Kane.

Auch die Führungsriege scheint optimistisch ob eines längeren Verbleibs des Superstars. „Ich habe nicht das Gefühl, dass er über andere Dinge als den FC Bayern nachdenkt“, hatte Bayerns Vorstandsvorsitzender Jan-Christian Dreesen zuletzt verlauten lassen.

England-Rekord kein Thema mehr für Kane

Bevor die Berichte aus Spanien aufgetaucht waren, hatten viele über eine mögliche England-Rückkehr von Kane spekuliert. Schließlich könnte der langjährige Tottenham-Stürmer (213 Tore) dort noch den Torrekord von Alan Shearer (260 Treffer) knacken und zum besten Torschützen in der Geschichte der Premier League werden.

„Es war womöglich ein Thema, als ich wegging. Da habe ich mir gedacht, es wäre schön, das zu erreichen“, hatte Kane auf SPORT1-Nachfrage verraten, inzwischen scheint dies für ihn aber nicht mehr ganz so wichtig zu sein. „Seit ich hier bin, genieße ich es so sehr“, schwärmte der 32-Jährige vom FC Bayern.