FC Bayern: Gerüchte um Grimaldo machen die Runde

Johannes Behm 14.11.2025 • 08:24 Uhr Der FC Bayern hat Medienberichten zufolge Interesse an Alejandro Grimaldo. Der Spanier soll jedoch mit einem anderen Ziel liebäugeln.

Bedient sich der FC Bayern bei Bayer Leverkusen? Laut einem Bericht dees des kicker der deutsche Rekordmeister über eine mögliche Verpflichtung von Alejandro Grimaldo nach.

Der Linksverteidiger soll an der Säbener Straße immer wieder ein heißes Thema sein, konkret sei es im Werben um den 30-Jährigen allerdings noch nicht geworden. Weder mit der Spielerseite noch mit Leverkusen habe bis dato ein Austausch stattgefunden. Der kicker spricht jedoch davon, dass der FCB den Spieler „explizit“ beobachte.

Ob Bayern sich für eine Verpflichtung auf der Linksverteidiger-Position entscheidet, soll eng mit der Zukunft von Raphael Guerreiro zusammenhängen. Der Vertrag des Portugiesen läuft im kommenden Sommer aus.

Grimaldos Wunschziel ist angeblich Spanien

Grimaldos Vertrag in Leverkusen ist 2027 datiert. Zudem dürfte Leverkusen aufgrund seiner derzeit starken Leistungen nicht gewillt sein, ihn abzugeben. In dieser Saison hat Grimaldo in wettbewerbsübergreifend 15 Einsätzen elf Torbeteiligungen gesammelt.

Laut Bild - dort werden die Gerüchte bestätigt - wäre Grimaldos Wunschziel jedoch nicht der FC Bayern, sondern seine Heimat Spanien. Dem Bericht zufolge würden die Bosse der Werkself eine Ablöse weit über zehn Millionen Euro fordern. Bei einem möglichen Verkauf an den deutschen Rekordmeister würden die Verantwortlichen stattdessen mehr verlangen.

Es ist nicht das erste Mal, dass Grimaldo mit den Bayern in Verbindung gebracht wird. Schon in der Leverkusener Double-Saison (2023/24) kamen derartige Gerüchte auf.

„Grimaldo kannte davor auch kein Mensch“, sagte Bayern-Macher Uli Hoeneß im Februar 2024 bei der FAZ und unterstellte der Werkself damit, bei Grimaldos Verpflichtung nur Glück gehabt zu haben.