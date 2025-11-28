Anselmino? "Es ist mit Chelsea soweit alles geklärt"

Felix Kunkel 28.11.2025 • 13:36 Uhr BVB-Trainer Niko Kovac äußert sich zur Zukunft von Aaron Anselmino. Der Kroate hat einen klaren Wunsch, was die Leihgabe des FC Chelsea anbelangt.

Nach den zuletzt starken Auftritten von BVB-Leihspieler Aaron Anselmino hofft Cheftrainer Niko Kovac auf einen Verbleib des 20 Jahre alten Verteidigers.

„Es ist mit Chelsea alles so weit geklärt. Er ist unser Spieler und ich gehe auch davon aus, dass er bis zum Ende der Saison unser Spieler bleibt“, betonte der Kroate auf der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Duell mit Bayer Leverkusen (Samstag, 18.30 Uhr im LIVETICKER).

Mit Blick auf einen Verbleib des ausgeliehenen Argentiniers vom FC Chelsea verdeutlichte Kovac nochmal: „Ich würde es mir wünschen. Ich denke schon, dass man sieht, dass er hier Minuten bekommt, die er bei Chelsea nicht hatte, aber als Spieler braucht.“

BVB: Kovac lobt Anselminos Qualitäten

Nachdem Anselmino von September bis Mitte Oktober noch verletzt gefehlt hatte, kommt er inzwischen auf sechs Einsätze für den BVB.

„Aaron macht es wirklich sehr gut. Er hatte ein bisschen Pech gehabt nach seinem sehr guten Debüt. Er hat ein bisschen Zeit gebraucht“, meinte Kovac und nannte die Spiele gegen Frankfurt, Augsburg und Villarreal als Positivbeispiele.