Fußballtransfers: Bayern-Profi zu Glasner-Team?

SPORT1 28.11.2025 • 11:45 Uhr Sacha Boey hat beim FC Bayern einen schweren Stand. Interesse an einer Verpflichtung zeigt offenbar das Team von Oliver Glasner.

Seit seiner Ankunft im Januar 2024 beim FC Bayern konnte sich Sacha Boey nie nachhaltig durchsetzen. Nun meldet offenbar ein Klub aus der Premier League Interesse am 25 Jahre alten Rechtsverteidiger an.

Wie im Bild-Podcast „Bayern Insider“ berichtet wird, zieht Crystal Palace Boey bei der Suche nach einem neuen Außenverteidiger als Kandidat in Betracht. Demnach soll es sogar schon Kontakt zwischen den beiden Vereinen gegeben haben.

Die Bayern sollen zudem Bereitschaft zu einem Verkauf signalisiert haben. Als Ablösesumme ruft der FCB wohl rund 15 Millionen Euro aus - etwa die Hälfte dessen, was die Münchner Anfang 2024 an Galatasaray überwiesen hatten.

Boeys Vertrag läuft noch bis 2028

Im Team von Palace-Trainer Oliver Glasner würde Boey mit dem 29-jährigen Kolumbianer Daniel Munoz um einen Stammplatz konkurrieren.

Der Vertrag des Franzosen an der Säbener Straße läuft zwar noch bis 2028, doch schon in der Vergangenheit wurde er mehrfach als Verkaufskandidat gehandelt.