Fußballtransfers: Kane weg vom FC Bayern? Barca reagiert auf wildes Gerücht

Harry Kane wird mit einem Wechsel vom FC Bayern zum FC Barcelona in Verbindung gebracht. Nun reagieren die Katalanen auf die Gerüchte.

Der FC Barcelona hat auf einen Bericht der renommierten englischen Zeitung The Guardian reagiert, in welchem Harry Kane vom FC Bayern mit einem Wechsel zu den Katalanen in Verbindung gebracht wird.

Angeblich soll der Kapitän der englischen Nationalmannschaft eine Ausstiegsklausel in der Höhe von 65 Millionen Euro haben und Barca bereit sein, die Freigabesumme zu zahlen. Bei den Katalanen könne er Robert Lewandowski ersetzen.

Verlässt Kane den FC Bayern? Barca dementiert die Gerüchte

Aber was ist dran? Die spanische Zeitung Mundo Deportivo fragte bei Barca nach - dort wurden die Gerüchte dementiert.

Es wurde zudem darauf hingewiesen, dass es derzeit kein klares Hauptziel für einen Nachfolger von Lewandowski gebe und man mit keinem Agenten Gespräche geführt habe. Der Vertrag des 37-Jährigen läuft im Sommer 2026 aus.

Kanes Arbeitspapier in München ist noch bis 2027 gültig. In den vergangenen Wochen wurde der 32-Jährige immer wieder auf seine Zukunft angesprochen.

Kane-Verlängerung steht im Raum

Stets betonte er, wie wohl er sich bei Bayern fühle und signalisierte sogar Bereitschaft für Gespräche über eine Vertragsverlängerung.