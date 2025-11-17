Fußballtransfers: Keine Perspektive für Zirkzee?

Benedikt Lohr 17.11.2025 • 20:05 Uhr Manchester United bremst Joshua Zirkzee trotz seines Wechselwunsches offenbar aus. Dabei gäbe es eine ganze Reihe internationaler Interessenten.

Kommt noch Bewegung in die Personalie Joshua Zirkzee? Verschiedenen Meldungen zufolge stehen internationale Interessenten Schlange, um den Stürmer von Manchester United im Winter loszueisen.

Doch offenbar wurde dem ehemaligen Bayern-Star ein Wechsel in der kommenden Transferperiode von Vereinsseite untersagt.

Trainer Rúben Amorim plant demnach für den Winter keine Veränderungen im Kader und will selbst auf Reservisten nicht verzichten. Die Klubführung schloss sich dieser Linie angeblich an und erteilte möglichen Abgängen damit eine klare Absage.

Der niederländische Stürmer würde sich aber offenbar lieber eine andere Herausforderung suchen, da er bei den Red Devils in dieser Saison nur selten zum Einsatz kommt.

Klubs buhlen um Zirkzee

Mehrere Vereine sollen laut britischen Medien Interesse zeigen. Wie der Mirror berichtet, ist besonders die AS Rom an Zirkzee interessiert. Die Italiener haben sich bereits nach einer Leihe ab Januar erkundigt und prüfen eine Kaufoption.

Auch West Ham United sucht dringend Verstärkung im Angriff, da der Klub in der Premier League große Probleme in der Offensive hat. Trotzdem soll ManUnited hart bleiben.

Zirkzee war im Sommer 2024 für rund 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna nach Manchester gewechselt. Der Angreifer, der aus der Jugend des FC Bayern stammt, galt lange als eines der spannendsten Offensivtalente Europas.

Stürmer in der Warteschleife

Bei United kann er sich jedoch bislang nicht gegen die starke Konkurrenz in Person von Benjamin Sesko, Matheus Cunha und Bryan Mbeumo durchsetzen. In dieser Saison kommt er lediglich auf 82 Premier-League-Minuten und hat weder ein Tor noch eine Vorlage erzielt.

Diese Situation sorgt für wachsende Unzufriedenheit. Zirkzee befürchtet zudem, weiter aus dem Blickfeld der niederländischen Nationalmannschaft zu rutschen. Bondscoach Ronald Koeman hat ihn erneut nicht nominiert.