Fußballtransfers: Soll er das BVB-Problem lösen?

SPORT1 09.11.2025 • 20:16 Uhr Borussia Dortmund sieht sich auf dem Transfermarkt offenbar nach Verstärkungen für den Sommer um. Der Fokus liegt wohl auf einem Stürmer aus Italien.

Legt Borussia Dortmund im Winter auf dem Transfermarkt nach? Dem BVB fehlt in der Offensive die gewünschte Durchschlagskraft - weshalb ein potenzieller Neuzugang auf dem Radar aufgetaucht sein soll.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, denken die Schwarz-Gelben über eine Verpflichtung des Brasilianers Giovane nach. Dieser steht aktuell beim italienischen Erstligisten Hellas Verona unter Vertrag.

Neuer Stürmer könnte für BVB teuer werden

Schon vor einigen Tagen berichtete zudem ESPN, dass auch die SSC Neapel sowie AC Milan und Inter Mailand Interesse an dem 21-Jährigen haben.

Giovane kam erst im Sommer von Corinthians nach Verona und empfahl sich dort in bisher 15 Spielen mit einem Tor und vier Vorlagen für höhere Aufgaben. Unter Vertrag steht er noch bis 2029.

Ein Problem bei einem möglichen Vorstoß des BVB könnte das Preisschild des Brasilianers werden. Zwar wird sein Wert von transfermarkt.de derzeit noch auf vier Millionen Euro geschätzt, seinem Klub soll aber eine Summe von rund 30 Millionen Euro vorschweben.