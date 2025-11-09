Fußballtransfers: Soll er das BVB-Problem lösen?

Legt Borussia Dortmund im Winter auf dem Transfermarkt nach? Dem BVB fehlt in der Offensive die gewünschte Durchschlagskraft - weshalb ein potenzieller Neuzugang auf dem Radar aufgetaucht sein soll.
Soll er das BVB-Problem lösen?
Wie die Bild-Zeitung berichtet, denken die Schwarz-Gelben über eine Verpflichtung des Brasilianers Giovane nach. Dieser steht aktuell beim italienischen Erstligisten Hellas Verona unter Vertrag.
Neuer Stürmer könnte für BVB teuer werden
Schon vor einigen Tagen berichtete zudem ESPN, dass auch die SSC Neapel sowie AC Milan und Inter Mailand Interesse an dem 21-Jährigen haben.
Giovane kam erst im Sommer von Corinthians nach Verona und empfahl sich dort in bisher 15 Spielen mit einem Tor und vier Vorlagen für höhere Aufgaben. Unter Vertrag steht er noch bis 2029.
Ein Problem bei einem möglichen Vorstoß des BVB könnte das Preisschild des Brasilianers werden. Zwar wird sein Wert von transfermarkt.de derzeit noch auf vier Millionen Euro geschätzt, seinem Klub soll aber eine Summe von rund 30 Millionen Euro vorschweben.
Der BVB ist - gemessen an den Toren - das offensivschwächste Team der Top fünf aus der Bundesliga. Der verlässliche Goalgetter der Vorsaison, Serhou Guirassy, hat zwar immerhin sieben Treffer auf dem Konto, doch vier davon gelangen in der Frühphase der Saison.