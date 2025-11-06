Warum Eriksen einem prominenten Mitbewerber Wolfsburgs absagte

Benedikt Lohr 06.11.2025 • 22:21 Uhr Christian Eriksen lehnte im Sommer ein Angebot von Wrexham ab. Der Klubchef verrät nun den Grund für die Absage.

Der dänische Fußballstar Christian Eriksen hat ein Angebot des englischen Zweitligisten Wrexham AFC abgelehnt, weil er nicht in der TV-Dokuserie „Welcome to Wrexham“ auftreten wollte.

Das bestätigte Klubchef Michael Williamson im That Wrexham Podcast, nachdem er zuvor mit Eriksens Agenten telefoniert hatte, um ein mögliches Engagement zu besprechen.

Wrexham setzt auf Spieler, nicht Story

„Was bei dem ersten Anruf wirklich interessant war, war die Reaktion: ‚Wir wollen nicht, dass seine Geschichte in einer Dokumentation erzählt wird, denn wir hatten schon viele Gelegenheiten für eine Dokumentation über seine Geschichte‘“, erklärte Williamson.

„Er dachte, wir würden nicht wegen seiner fußballerischen Fähigkeiten anrufen, sondern wegen einer dokumentarischen Geschichte“, betonte Williamson im Podcast. Er habe dann am Telefon entgegnet: „Moment mal, darüber habe ich gar nicht nachgedacht.“

Eriksen, der 146 Länderspiele bestritten und bei der EM 2020 während eines Spiels für Dänemark einen Herzstillstand erlitten hatte, konnte seine Karriere nach dem Einsetzen eines Defibrillators erfolgreich fortsetzen.

Wrexham hatte Eriksen im Sommer kontaktiert, nachdem er Manchester United verlassen hatte, um ihn als erfahrene Verstärkung für die erste Championship-Saison des Klubs seit 1982 zu gewinnen.

„Wir haben angerufen, weil er ein interessanter Fußballer sein könnte“, betonte Williamson. „Wir waren auf der Suche nach Spielern, die für uns in der Championship den Unterschied machen und uns helfen, auf dem Platz konkurrenzfähig zu sein“, sagte Williamson.

Trotz des Interesses entschied sich Eriksen letztlich für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg, da er weiterhin bei einem Erstligisten spielen wollte.

Wrexham setzt auf große Transfers

In der Folge brach Wrexham dreimal seinen Transferrekord und investierte Berichten zufolge insgesamt rund 33 Millionen Pfund, darunter zehn Millionen Pfund für den walisischen Stürmer Nathan Broadhead.

Williamson blickt optimistisch in die Zukunft: „Es wird ein paar Transferperioden dauern, bis wir wirklich eine Mannschaft aufgebaut haben, die um den Aufstieg mitspielt. Aber es wird nur besser werden – und darauf freue ich mich.“