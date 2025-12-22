Newsticker
Bericht: Zirkzee wohl vor Rückkehr nach Italien

Verlässt Zirkzee England wieder?

Der frühere Bayern-Profi Joshua Zirkzee hat es bei Manchester United schwer. Nun könnte es den Stürmer zurück nach Italien verschlagen.

Verlässt Stürmer Joshua Zirkzee England im Winter schon wieder? Wie der Corriere dello Sport meldet, soll die AS Rom und dessen Sportdirektor Frederic Massara ein offizielles Angebot an Manchester United vorbereiten.

Demnach sei eine Leihgebühr in Höhe von fünf Millionen Euro sowie eine Kaufpflicht über 30 Millionen Euro angedacht. Diese würde eintreten, sollte sich der Verein für die Champions League qualifizieren. Noch vor Weihnachten sollen die Gespräche zwischen den beiden Parteien intensiviert werden.

Manchester United: Zirkzee spielt keine große Rolle

Zirkzee kam im Sommer 2024 für eine Ablöse von 42,5 Millionen Euro vom FC Bologna zu den Red Devils nach Manchester. Die hohen Erwartungen und großen Vorschusslorbeeren der Red Devils konnte der 24 Jahre alte Niederländer bisher jedoch nicht erfüllen. Meist kommt der ehemalige Profi des FC Bayern nicht über Kurzeinsätze hinaus.

In der laufenden Saison stand Zirkzee in Pflichtspielen lediglich 372 Minuten auf dem Rasen und erzielte nur einen Treffer. Trainer Ruben Amorim setzt stattdessen auf die Neuzugänge Benjamin Sesko, Matheus Cunha und Bryan Mbeumo.

Offenbar haben aber nicht nur die Römer Interesse an Zirkzee. Laut Medienberichten sollen auch der FC Everton, West Ham United, die PSV Eindhoven und Juventus Turin den Stürmer ins Visier genommen haben.

