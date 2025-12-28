FC Bayern: Grünes Licht für Stürmer-Transfer?

SPORT1 28.12.2025 • 12:28 Uhr Der FC Bayern nimmt offenbar ein südamerikanisches Juwel ins Visier. Stürmer Rayan soll einen Wechsel nach Europa anstreben.

Der FC Bayern München ist offenbar auf der Suche nach einem Ersatzmann für Superstar Harry Kane. Wie das brasilianische Medium UOL berichtet, sollen die Münchner für diese Rolle ein südamerikanisches Supertalent ins Visier genommen haben.

Dem Bericht zufolge hat der FCB den Kontakt zu Stürmer Rayan (bürgerlich Rayan Vitor Simplício Rocha; d. Red.) von Vasco da Gama intensiviert. Bereits im November hatte die Bild von einem Interesse des deutschen Rekordmeisters am 19-Jährigen berichtet. Chefscout Nils Schmadtke sei sogar nach Brasilien gereist, um sich den Stürmer persönlich anzuschauen.

Vasco soll auf bis zu 50 Millionen Euro Ablöse hoffen

Laut UOL ist Vasco bereits über das Interesse des FC Bayern informiert, der Klub warte auf ein lukratives Angebot, welches „für alle Parteien gut ist“. Vom Management des jungen Stürmers habe Bayern bereits grünes Licht für eine Verpflichtung bekommen. Der brasilianische Erstligist erhofft sich demnach eine Ablöse in Höhe von rund 50 Millionen Euro.

Auch Transferexperte Fabrizio Romano bestätigt das Werben der Münchner um Rayan. „Ich kann die brasilianischen Berichte über Rayan bestätigen. Der 19-jährige Brasilianer steht auf der Shortlist des FC Bayern. Er ist einer der Spieler, die der Verein beobachtet und beobachtet hat. Derzeit gibt es noch kein offizielles Angebot und keine Verhandlungen, aber es gab erste Kontakte, um die Situation des Spielers zu verstehen.“

Der Brasilianer soll nach einem Wechsel in einer der Top-5-Ligen Europas streben, ein Angebot vom russischen Top-Klub Zenit St. Petersburg in Höhe von rund 30 Millionen Euro sollen Vasco da Gama und der Spieler umgehend abgelehnt haben.

Auch der FC Barcelona soll in der Vergangenheit Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers gezeigt haben. UOL zufolge sind die Katalanen mittlerweile aber aus dem Rennen.

Durchbruch in Brasilien

Der 19-Jährige feierte in der abgelaufenen Saison seinen Durchbruch im Klub aus Rio de Janeiro. Rayan erzielte in 34 Ligaspielen 14 Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor, beim Ex-Klub von Philippe Coutinho kam er sowohl über die Flügelpositionen als auch als Mittelstürmer zum Einsatz.