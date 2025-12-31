FC Bayern: Leon Goretzka soll sich bei Flick gemeldet haben

SPORT1 31.12.2025 • 11:24 Uhr Der Vertrag von Leon Goretzka beim FC Bayern München läuft im kommenden Sommer aus. Einem spanischen Bericht zufolge liebäugelt der Mittelfeldspieler mit einer Rückkehr zu Hansi Flick.

Verlängert Leon Goretzka erneut beim FC Bayern oder läuft der 30-Jährige ab kommendem Sommer für einen anderen Verein auf?

Sechs Monate vor seinem Vertragsende beim deutschen Rekordmeister brodelt die Gerüchteküche um die Zukunft des Mittelfeldspielers. Wie die in Barcelona ansässige Tageszeitung Mundo Deportivo nun berichtet, könnte sich Goretzka einen Wechsel zum FC Barcelona vorstellen.

FC Bayern: Goretzka soll sich bei Flick gemeldet haben

Dem Bericht zufolge hat sich Goretzka bereits bei seinem ehemaligen Trainer Hansi Flick gemeldet, um ihm mitzuteilen, von einem Wechsel nach Katalonien nicht abgeneigt zu sein, sollte Barca eine Verpflichtung des 30-Jährigen in Erwägung ziehen.

Das Problem: Der spanische Top-Klub ist im Mittelfeld mit Spielern wie Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, Dani Olmo oder auch Marc Casadó exzellent besetzt.

Goretzkas Vertrag läuft aus

Dass Goretzka seinen 2026 auslaufenden Vertrag in München noch einmal verlängern wird, gilt als unwahrscheinlich. Schon im Sommer 2024 hatten die Verantwortlichen des FC Bayern um Sportvorstand Max Eberl öffentlich kommuniziert, in der nahen Zukunft nicht mehr mit Goretzka zu planen.

Der 30-Jährige kämpfte sich zwar zurück und ist unter Vincent Kompany weiterhin fester Bestandteil der Mannschaft, eine ablösefreie Trennung im Sommer gilt dennoch als wahrscheinlichstes Szenario.

Transfer-Gerüchte um Atlético Madrid, Tottenham Hotspur und SSC Neapel

Auch deshalb soll sich Goretzka bereits nach potenziellen neuen Klubs umschauen. In den letzten Tagen und Wochen kursierten bereits Gerüchte um das Interesse von Atlético Madrid, Tottenham Hotspur oder der SSC Neapel am Mittelfeldspieler. Eine Entscheidung, wie es für Goretzka weitergeht, sollen weder Klub noch Spieler bereits getroffen haben.

Goretzka kam in der laufenden Saison in 23 Pflichtspielen für den FC Bayern zum Einsatz, in der Champions League sammelte er in fünf Spielen jedoch nur als Einwechselspieler Minuten.